Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (MÜSİAD) düzenlediği 17’nci MÜSİAD EXPO’nun açılış yemeğinde davetlilere hitap etti. Etkinliğe 140 ülkeden katılım olduğunu dile getiren Yıldırım, bunun rekor bir katılım olduğunu söyledi. Yıldırım, etkinliği bir ticaret şöleni olarak nitelerken MÜSİAD’a bugüne kadar katkıda bulunanlara teşekkür etti. Yıldırım, ihracat hedeflerine ulaşmada iş insanlarının katkılarıyla mümkün hâle geleceğini belirterek, bir yandan büyüme, istihdam ve ülkenin marka değerinin yükselmesine katkı sağlanacağını söyledi. Dünyada çok hızlı bir değişim yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, değişim kodlarına bakıldığında bilginin en etkili güç olduğunu kaydetti. Yıldırım, bilgiye sahip olmanın önemine işaret ederek, Türkiye’nin ve MÜSİAD’ın bu gerçeğin farkında olduğunu dile getirdi.

Altyapıda ilk 10 ülkeden biriyiz

Cumhuriyetin 100. yıl hedeflerine ulaşmak için 2002’den beri siyasetten sosyal hayata, ekonomiden ticarete, eğitimden sağlığa, yatırımdan turizme büyük gelişmeler yaşandığını dile getiren Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu: Sadece bir alandan örnek vermek istiyorum. 2002’de Türkiye, kara yolu, hava yolu, deniz yolu, iletişim, internet, gibi ticaretin de üretimin de turizmin de altyapısı olan, lokomotifi olan altyapı gelişmişlik sıralamasında dünyada 39. sıradaydık. 2017’ye gelindiğinde 9. sıraya yükseldik. 10 yılda 39’dan 9. sıraya. Fena değil, değil mi? Biz zaten 10 ülke arasında yer almak istiyorduk. Altyapıyı da hallettik. Başka sektörlere bakalım. Sağlıkta da böyleyiz. Parmakla gösterilen ülkeler arasındayız. Adım adım hedeflerimiz gerçekleşiyor. Bugünlerde sıkıntımız var. Ama biz bunlara benzer sıkıntıları daha önce de gördük. Bu sınavdan hep başarıyla çıktık. 15 Temmuz’dan sonra bir ekonomik kriz yaşadınız mı? Belki bir hafta tereddüt olmuştur. Ama sistem tıkır tıkır dünyadaki kötü gidişe rağmen çalıştı. 2017 tam bir başarı hikâyesidir. Türkiye için karamsar tablo çizenler ters köşe oldular. Son yılların en büyük büyümesini 2017’de yaşadık. İstihdamda, üretimde, altın yıllardan birisi oldu. Bu yıl döviz kurunda, faizlerde ve göstergelerde bazı anormallikler var. Ama bunlar geçecek. Bunların sebeplerini biliyoruz. Nasıl çözüleceği konusunda fikrimiz var. Sabırla bu süreci özel sektör, kamu ve vatandaş dayanışmasıyla halledeceğiz.