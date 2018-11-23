Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Bingöl İSTANBUL

Türkiye’de gayrimenkul yatırımlarının her zaman ayrı bir yeri vardır. Lakin, sektörde son dönemde yaşanan sıkıntılar herkesin malumu... Oturmak için dahi ev almanın finansal maliyetinin yüksek olduğu, yatırımcıya getirisinin ise hem kira hem mevduat hesabıyla oldukça düşük seyrettiği bir dönemdeyiz. Bu durum, sektörde stokların birikmesine sebep oldu ve yeni arayışları gündeme getirdi. Klasik konut ve ofis üretip satmanın yanına, alternatif seçenekleri de koymak gerektiğini söyleyen Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı; 2015 yılında dünyanın en büyük öğrenci konutları yatırım firması “Asset Campus” ile iş birliği yaptıklarını ve ‘UNIVA’ markası altında Sakarya Serdivan’da ilk projelerini tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Erkanlı, “Türkiye’de sürekli okula giden 4 milyon öğrenci var. Arz tarafında ise yaklaşık 1 milyon öğrenci evi bulunuyor. Ciddi potansiyel mevcut. Satış sıkıntısı yaşayan sektör, buradan çıkış yakalayabilir” dedi. Kocaeli ve Düzce’de 2019’da iki UNIVA projesine daha başlayacaklarını anlatan Erkanlı, “Talepte sıkıntı yok. Yatırımcı ise kiracı, emlakçı, tadilat, tahsilat derdi yaşamayacak. Biz tapuyu veriyoruz, sonra öğrenci evi olarak işletmek amacıyla mülk sahibiyle sözleşme imzalıyoruz. En az 5 yıl kira garantisi veriyoruz. Kiranın yüzde 40’ını işletme maliyeti olarak alıyoruz. Gerisini mülk sahibine veriyoruz. Yatırım, 8 yılda kendini amorti ediyor” diye konuştu. Bu konseptin sektör tarafından ilgiyle karşılandığını anlatan Erkanlı, şöyle devam etti: Şu anda İstanbul’da 3 ciddi talep var. Satılamayan bu projelere böylece çözüm sunacağız. Konut stokunun da bu yolla erimesine katkı sağlayacağız.