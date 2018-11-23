Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampanyanın başlamasının ardından sıfır araç bayilerine giden ziyaretçi sayısı artarken bazı bayilerde araç kalmadı. Nissan Türkiye Pazarlama Müdürü Murat Bozfakıoğlu, showroomlara ziyaretçi akını olduğunu belirterek, “Bu trafiği karşılamak adına bayilerimizin talepleri artıyor. Bu sene güzel bitecek inşallah” dedi. Peugeot’un Bursa’daki bayiiinin satış müdürü Hüseyin Gezgin de ÖTV indirimiyle birlikte satışların üçe katlandığını belirterek, “Siparişlere yetişemiyoruz. Hedeflerimizi tutturacağız. Devletimizden indirimin devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.