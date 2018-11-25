Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en önemli ekonomi, finans ve ticaret zirvelerinden biri olan 17. MÜSİAD EXPO sona erdi. 140 farklı ülkeden 7000’den fazla yatırımcıyı ve devlet adamını konuk eden MÜSİAD EXPO’nun kapanış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin ekonomik saldırılara rağmen 2023 hedeflerine ulaşmakta kararlı oldukları mesajını verdi. Konuşmasında son 16 yılda Türkiye’nin ekonomik kazanımlarından bahseden Erdoğan, “Türkiye’nin katettiği mesafe önemlidir ama hedeflerimiz daha önemlidir. Biz ülkemizi 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri hâline getirmek istiyoruz. Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar nedeniyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte, hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Amacımız, ihracatını 500 milyar dolara, millî gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, her alanda, tasarımdan üretime söz sahibi bir ülke olarak kendimizle birlikte, tüm dostlarımızı da ileriye taşımaktır” diye konuştu.



YATIRIMCININ YANINDAYIZ

Paylaşmanın bereketine inanan bir millet olarak gönül dünyalarının kapılarını sonuna kadar açık tuttuklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye, 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen 4,5 milyon mazluma ev sahipliği yapan bir ülkedir. Ensar olmak kolay değil ve biz bu muhacirlere kapımızı açtık, gönlümüzü açtık ve onlara her türlü hizmeti veriyoruz. Avrupa başta olmak üzere mültecilerin siyasi kriz sebebi olduğu, ötekileştirildiği, ötelendiği bir dönemde Türkiye’nin gösterdiği bu alicenaplık, ekonomideki yaklaşımımıza dair ipuçları da vermektedir. Ülkemize yatırım için gelen herkesin tüm imkanlarımızla yanındayız. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Ofisimiz başta olmak üzere, ilgili tüm kurumlarımız da girişimcilerimizin emrine amadedir. Aynı şekilde yurt dışında yatırım yapan kendi iş adamlarımızın da hep yanında olduk, olmayı sürdüreceğiz. Dışarıdan ülkemize gelen yatırımlarla, ülkemizden dışarıya giden yatırımlar bizim gözümüzde aynı değerdir. Bu karşılıklı trafik ne kadar yoğunlaşırsa bizim de muhataplarımızın o derece faydasına olur. İmkanlarımızı ve potansiyelimizi yurt dışında hala yeteri kadar anlatamadığımızı, tanıtamadığımızı düşünüyorum.

“Türkiye’yi genel sağlık sigortası yaptık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeden en büyük reform gerçekleştirilen alanların başında sağlığın geldiğine işaret ederek, sağlık sisteminin baştan sona değiştirildiğini ve yenilendiğini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti: Bugün ülkemizde Genel Sağlık Sigortası şemsiyesinin dışında kalan hiç kimse yoktur. Her doğan genel sağlık sigortasıyla doğuyor. Bugün Amerika, sağlık sigortasını halledememiştir, Almanya aynı durumdadır. Ama biz bunların hepsinin önündeyiz.

“Doğalgazın gitmediği ilimiz kalmayacak”

Enerji alanında kalkınmanın temel unsuru olan enerjide kurulu gücü yaklaşık 32 binden 88 bin megavata yükselttiklerini vurgulayan Erdoğan “Bu kapasitenin 52 bin megavatından fazlasının da yerli kaynaklarla ortaya çıkmasını sağladık. Ülkemizin tüm şehirlerinin doğalgazın konforundan ve temizliğinden faydalanabilmesini temin ettik, yıl sonuna kadar tamamı bitmiş oluyor. Artık doğalgazın gitmediği ilimiz kalmayacak.