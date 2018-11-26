Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası sebebiyle bugünlerde bilinçlendirme etkinlikleri düzenlirken; bu alanda kişi başına yapılan harcama, Türkiye’de yılda 21 dolar civarında seyrediyor. Söz konusu rakam Avrupa’da 210 dolar, Almanya’da 345 dolar, İsviçre’de 362 dolar seviyesinde bulunuyor. Diş Dostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Yamaner, “Ülkemizde diş hekimi ziyareti, ortalama iki yılda bir... Ancak Avrupa ülkerinde yılda beş defa diş hekimine gidiliyor. Türkiye’de her iki evden birinde, diş fırçası dahi bulunmuyor. Dünya Diş Hekimliği Birliği’nin ideal ‘Çürük, Kayıp Diş İndeksi Oranı’ yüzde 1 iken, bu rakam ülkemizde yüzde 6... Yani yapılması gereken, 330 milyon diş tedavisi mevcut” dedi. Halkın diş hekimine gitme sıklığının artırılması, bilincin yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Yamaner, şöyle devam etti: Çünkü işin ekonomik boyutu var. Eksik diş yerine yapılacak bir implantın maliyeti, dolgu tedavisinin en az 23 katıdır. Hâlbuki çürük diş, hekimlere zamanında gidilse öngörülebilir ve böylece kurtarılabilir. Ülkemizde 2017’de yüzde 75’i ithal olmak üzere, yaklaşık 500 bin implant yapıldı. Zamanında yapılacak tedavi ile, 23 kat maliyetli implant tedavilerinden de kurtuluruz. Cari açığı da düşürürüz.