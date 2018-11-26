Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU

ANKARA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Akdeniz’deki varlığını Fatih gemisi ile ispatlayan Türkiye, şimdi de Mersin’in yaklaşık 40 kilometre açıklarında sığ deniz sondaj faaliyetlerine başlıyor. TPAO’nun Doğu Akdeniz’de sahip olduğu ruhsat alanları içerisinde, tamamı bünyesinde çalışmakta olan Türk mühendisler tarafından tasarlanmış olan iki adet sığ deniz arama kuyusu kazacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında ciddi bir hamle başlattıklarını belirterek “Pazartesi günü Mersin’de sığ denizde sondaj başlayacak. Her şey hazır. Orada da aramalarımıza devam edeceğiz. Karada arama sayılarını artırdık. Karada, denizde ne varsa bulacağız” dedi. Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisiyle aynı özelliklere sahip bir başka geminin de gelecek ay Türkiye’de olacağını belirtti.

Türk bürokrat kritik göreve aday

Enerjide dev projelerle uluslararası alanda adından sık sık söz ettirmeye başlayan Türkiye çeşitli uluslararası organizasyonlarda da daha etkin olmak için girişimlerini artırıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş, Merkezi İtalya Milano’da bulunan Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) başkanlığına aday oldu. Demirbaş, bu hafta yapılacak genel kurulda Ürdünlü rakibini geride bırakıp seçilirse Türkiye’nin uluslararası enerji alanında görev yapan en üst düzey kadın yönetici olacak. Demirbaş’ın başkan seçilmesi durumunda, bir Türk kadın yönetici ilk kez, Akdeniz’deki enerji süreçlerinde iş birliği yapılan uluslararası bir organizasyonun başına geçerek önemli bir görevde Türkiye’yi temsil edecek.