Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye ve Hazine Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanan antepfıstığı üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konulu rapor sunduklarını belirten GTB Başkanı Mehmet Akıncı, raporda Antepfıstığına tarım desteği verilmesinin üretim ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkıları belirttiklerini ifade etti. Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin 27 farklı il ve ilçesinde yaklaşık iki yüz bin kişiye ekmek kapısı olan Antepfıstığının destekleme programının dışında kalmasından dolayı üretici ve işletmecilerin çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Akıncı, bu konuda sektör adına atılacak en önemli adımı ürüne prim desteği sağlanması olarak gördüklerini söyledi.

Stratejik bir öneme sahip olan antepfıstığında üretimin teşvik edilerek, çiftçinin bu ürüne yönlendirilmesi için direkt veya kilo bazlı prim desteğinin uygulamaya alınabileceğini vurgulayan Akıncı, bunun yanı sıra fındıkta olduğu gibi dekar başına 170 lira alan bazlı gelir desteği modelinin de benimsenebileceğini kaydetti.



Antepfıstığının destek kapsamına alınmasının serbest piyasada yaşanan fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesinde etkili olacağını belirten Akıncı, “Desteklemeyle birlikte ürün kayıt altına alınacağı için toplam rekolte daha net rakamlarla tespit edilecek ve bilinecektir. Bu durum piyasalarda toplam rekolte miktarındaki bilinmezliğin önüne geçilmesine ve fiyatların daha sağlıklı şekilde oluşmasına katkı sağlayacaktır" dedi.



Antepfıstığının tarım desteği kapsamına alınmasının ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret eden Akıncı, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl ülkemizdeki tahmini antepfıstığı rekoltesi 240 bin ton olarak açıklandı. Fakat ürüne prim desteği uygulanmamasından dolayı toplam rekoltenin ancak yüzde 30’luk bir diliminin tescil edileceği öngörülmekte. Geriye kalan kısım ise maalesef kayıt altına alınamayacak. Bu kayıt dışılığın önüne geçilememesinden dolayı devletimiz ciddi vergi kayıplarına uğramakta. Gıda sanayinde üretim bandı her geçen gün genişleyen ve endüstriyel bir ürün haline dönüşen antepfıstığına verilecek olan destek ilk bakışta önemli bir maliyet gibi gözükse de kâr zarar hesaplamalarına bakıldığında ürünün kayıt altına alınması ile birlikte devletin alacağı stopaj ve BAĞ-KUR primiyle kara geçeceği net şekilde ortaya çıkmakta. Bu doğrultuda Antepfıstığı yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, ürüne katma değer kazandırılması ve kayıt dışı ekonominin engellenmesine yönelik ilgili bakanlıklarımızdan nedenleri belirtilerek kültürel ürünümüz antepfıstığına tarımsal ürün desteği sağlanması hususunda talepte bulunduk.”