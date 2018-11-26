Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, 27 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 16, motorin grubunda 23 kuruş indirim yapıldı.
Benzin ve motorine indirim geldi
26.11.2018 - 16:45 | Son Güncelleme: 26.11.2018 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, 27 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 16, motorin grubunda 23 kuruş indirim yapıldı.
Etiketler : benzin,indirim,
590478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/590478.aspx
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