Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İSTANBUL



Dün gece itibarıyla benzinin litresi İstanbul’da 6,09’a, motorinin de 5,98’e düştü. Her iki yakıt tipinde de fiyatlar kafa kafaya devam etse de, son yıllarda özellikle Avrupa’da dizel araçlara uygulanan baskılar giderek artmaya devam ediyor. Özellikle Paris, Londra, Milano, Berlin gibi büyük şehir merkezlerine giremeyen dizel otomobiller, bazı üreticilerin ürün gamından da yok olmaya başlıyor. Volvo dizel araç üretimini tamamen sonlandırdı. Porsche, dizel modellerini Avrupa pazarından çekti. Ülkemizde de ekonomik olduğu için tercih edilen dizel araçlar; aradaki 60-70 kuruşluk farkın artık kapanması ve yeni nesil benzinli motorların daha az tüketmesi sayesinde popülerliğini kaybetmeye başladı. Örnek vermek gerekirse, Türkiye pazarında en çok satılan B segment araçlardan Clio; 1,5 dizel versiyonda 100 km’de ortalama 5 litre tüketirken, 1,2 benzinli motorda ise ortalama 4,5 litre yakıyor. Aradaki motor hacminden kaynaklanan MTV farkı ve mazotlu araçların daha pahalı olduğu da hesaba katılırsa, dizel araçların cazibesi gittikçe azalıyor. Hibrit ve elektrikli otomobiller için yapılan çalışmalar, dizelin geleceğini daha da tehlikeye atıyor.