Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan AKINCI

İSTANBUL

Almanya’nın 1961 yılında Türkiye’den işçi göçü almasının ardından yeni bir göç dalgası için gün sayılıyor. Gelecek ay Almanya’da çıkması beklenen yasanın ardından AB dışından işçi kabulü başlayacak. En büyük işçi alımının ise Türkiye’den olması bekleniyor. Almanya’da 400 bin kişilik iş potansiyeli var.

Almanya’ya göç etmiş işçi bir Türk ailenin çocuğu Osman Ulutaş’ın kurmuş olduğu OBM, Türkiye’de ofis açmaya başladı. Dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Ulutaş, İŞKUR ile yakın çalışma içinde olduklarını belirterek, İstanbul, Ankara ve Antalya olmak üzere Türkiye’de 3 ofisleri bulunduğunu kaydetti. Almanya’da 10 yıldırfaaliyette olduklarını dile getiren Ulutaş, “2019 itibariyle işçi götürmeye başlayacağız. İlk yıl 5- 10 bin işçi götürmeyi planlıyoruz. Götürdüğümüz herkesi kendi bünyemizde istihdam edeceğiz. Kalacak yerleri ve iş yerlerine transferleri de biz üstleneceğiz” dedi.



FIRSATÇILARA PARA KAPTIRMAYIN

Almanya’ya götürecekleri kişilerden 1 kuruş dahi alınmayacağını vurgulayan Ulutaş, kimsenin de fırsatçılara para kaptırmaması gerektiğine dikkat çekti. Başvurunun yapılmasının ardından 8 haftalık bir süreç gerektiğini anlatan Ulutaş, şöyle devam etti: “Almanca dil kurslarını da kendi bünyemizde vereceğiz. Vasıflı olanların diplomaları, adli sicil kayıtları ve sağlık raporu bizim için yeterli. 18 aylık sözleşmeler yapacağız. Yasa gereği bizim götürdüğümüz birisi başka bir şirkette çalışamayacak. Almanya’da işçi bulunamıyor. Daha önce Makedonya, Romanya gibi ülkelerden işçi götürüldü ama buralarda da çalışacak kimse kalmadı.”

80 BİN HEMŞİRE, 100 BİN KAYNAKÇI İŞE ALINACAK

Osman Ulutaş’ın verdiği bilgilere göre Almanya’da 400 bin kişilik iş potansiyeli var. 20- 45 yaş aralığındaki Türk vatandaşlarının www.obm-turkiye.com adresi üstünden de başvuru yapabileceklerini belirten Ulutaş, “80 bin hemşire, 60 bin kamyon şoförü, 100 bin kaynakçı ve 150 bin havalimanı yer hizmetleri görevlisi ihtiyacımız var. Maaşlar 2 bin 500- 3 bin euro civarında” dedi.