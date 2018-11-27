Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir açılış için Mersin’de bulunan Kwak, şirketin amaç ve hedeflerinden söz etti. Türkiye pazarına 800 milyon dolarlık yatırımla girdiklerini kaydeden Kwak, “Sinema ve salon sayımız en yüksek 3 ülke sırasıyla Kore, Çin ve Türkiye’dir. Hedefimiz iki yıl içinde sıralamada Türkiye’yi 1’inci sıraya çıkarmak. Yatırımlarımızla Türkiye genelinde yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi. 2016’da Türkiye genelinde yer alan 32 ildeki sinema salonlarının 38 ile çıkarıldığını dile getiren Kwak şöyle konuştu: “Rotamızı Anadolu ve Doğu illerine çevirdik. Bugün geldiğimiz noktada yatırımlarımızın yüzde 48’inin Anadolu ve Doğu illerinde olmasından gurur duyuyoruz. 2 yıl gibi kısa bir sürede önemli gelişmeler kaydettik. Bugün Güney Kore’nin yanı sıra ABD, Çin, Vietnam, Endonezya, Myanmar, Rusya ve Türkiye olmak üzere toplam 8 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Sinema ve salon sayımız en yüksek 3 ülke sırasıyla Kore, Çin ve Türkiye’dir. Hedefimiz iki yıl içinde sıralamada Türkiye’yi 1’inci sıraya çıkarmak.”