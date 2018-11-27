Kapalıçarşı'da 5,2360 liradan alınan dolar 5,2380 liradan satılıyor. 6,9430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9450 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2390 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9550 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar? | 27 Kasım Döviz Fiyatları
27.11.2018 - 09:15 | Son Güncelleme: 27.11.2018 - 09:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 5,2380 liradan, avro 6,9450 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,2360 liradan alınan dolar 5,2380 liradan satılıyor. 6,9430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9450 lira olarak belirlendi.
Etiketler : dolar,
590582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/590582.aspx
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