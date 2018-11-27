Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 5,2360 liradan alınan dolar 5,2380 liradan satılıyor. 6,9430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9450 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2390 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9550 lira olmuştu.