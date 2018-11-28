Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diğer yandan eylül ayında 7,25 TL olan dolar da 5,25’lere kadar düşünce akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirim yapıldı. İndirimle benzin 6,09 TL’ye, motorin de 5,98 TL’ye kadar geriledi. Akaryakıtta düşen fiyatlar, karayolu taşımacılık firmalarında fiyatların tüketici lehine değişmesine sebep oldu. Otobüsçüler Federasyonu, bir toplantı yaparak fiyat indirme kararı aldı. Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, firmaların yüzde 80’inin indirim kararına katıldığını söyledi.



YİNE İNDİRİRİZ

Mustafa Yıldırım, hükûmete geçtiğimiz dönemde akaryakıt zamlarının ÖTV’den karşılanması ve fiyat indirimine katkısı sebebiyle teşekkür etti. Yıldırım “Kara yolu ülkesiyiz. Onun için akaryakıt fiyatlarının olması gereken nokta burası. Böyle devam ederse fiyatlarımızı bu seviyenin biraz daha altına indirme şansımız olacak diye düşünüyorum” dedi.