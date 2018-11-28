Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayak merkezlerinden kar yağışı ile birlikte dolup taştı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, erken rezervasyonla kayak merkezlerindeki otellerde doluluk oranının, henüz büyük bölümünde sezon açılmadan bugün itibarıyla yüzde 70 civarında olduğunu bildirdi. Erdem, Uludağ başta olmak üzere Sarıkamış, Erciyes, Palandöken, Ilgaz ve Kartepe gibi kayak merkezlerinin kış turizmine hazır olduğunu belirterek, “Eskiden kayak merkezlerindeki otellere erken rezervasyon olmazdı. Daha çok Akdeniz ve Ege bölgesindeki konaklama tesislerinde erken rezervasyon oluyor. Kayak merkezlerimizdeki otellerde de artık erken rezervasyon anlayışı başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Kayak merkezlerimizde bugün itibarıyla yüzde 70 doluluk oranına ulaşıldı. Hatta Sarıkamış’ta bu sene kış daha erken başladı. Sarıkamış’ta şu anda kayak sezonu açılmış durumda. Uludağ’da da aralık ayında başlar” dedi.



YURT DIŞINDAN DA TALEP GELİYOR

Yılbaşı ve sömestir tatil dönemleri için Orta Doğu ülkelerindeki turistlerden yoğun talep aldıklarını dile getiren Erdem, “Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden kış dönemi, özellikle yılbaşı ve sömestir tatillerine yönelik yoğun bir talep var. Yüzde 20-25 oranında bir yabancı talep artışı var. Uludağ’da yılbaşı ve sömestir tatillerinde yer bulmak çok zor. Gelen yabancı turistleri bu dönemlerde şehir merkezinde konaklatıyoruz. Teleferik veya kara yoluyla zirveye ulaşımını sağlıyoruz” ifadesini kullandı.