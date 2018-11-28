Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL



KOBİ’ler Yandex ve Sberbank iş birliğiyle gerçekleştirilen e-İhracat uygulaması ile Rusya’ya ruble üzerinden satış yapıp TL ile ödeme alabilecek. İş birliği kapsamında uluslararası teslimat, ihracat ve pazaryeri entegrasyon çözümleri ise Türk firması B2CDirect tarafından gerçekleştirecek. Geçtiğimiz hafta perşembe günü itibarıyla Türkiye’den Rusya’ya satışlara başladıklarını belirten Yandex.Market Uluslararası İş Geliştirme Grup Başkanı Alex Vassiliev, Türkiye’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Vassiliev, “Bizim için Çin ve Türkiye iki önemli pazar. Bringly platformuna baktığımızda zaten Türkiye etkisi görülüyor. Şu an platformdaki ürünlerin yaklaşık yüzde 30’u Türkiye’den. Hepsiburada, Defacto, Koton, Ziylan Grubu platform üzerinden e-İhracat’a başladı. B2CDirect ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile önümüzdeki üç yılda Türkiye’den 50 bin satıcıya ulaşarak 10 milyondan fazla ürün listelemeyi hedefliyoruz. Rusya pazarı özellikle Türk KOBİ’leri için büyük fırsatlar sunuyor” dedi. Rusya’nın bin avroya kadar ihracattan gümrük vergisi almadığını dile getiren Vassiliev 1 Ocak’tan itibaren üst sınırın 500 avro olarak uygulanacağını kaydetti.

B2CDirect olarak 230’dan fazla ülkeye teslimat ve gümrükleme çözümü sunduklarını ifade eden B2CDirect’in Genel Müdürü Yusuf İbili de, “Ülkemizde faaliyet gösteren 2,5 milyon kayıtlı KOBİ’nin 900 bin potansiyel ihracatçı durumunda ama bu KOBİ’lerin sadece 65 bini ihracat yapıyor. Biz KOBİ’lerimizin bu potansiyellerini en etkili şekilde değerlendirmek istiyoruz. Rusya e-ithalat yoluyla 10 milyar dolarlık alım yapıyor. Bu iş birliği ile 2019 yılında Türkiye’den 50 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. 2023 yılında ise Rusya’ya 1 milyar dolar ihracat öngörüyoruz” diye konuştu.