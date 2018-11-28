Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) ile 2 bin 545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacağını belirterek, “Bu destekle 1,5 milyar liralık proje yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle 6 bin 55 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor” ifadesini kullandı. Varank, KOSGEB desteklerinde yüksek teknoloji üretilmesine yönelik dönüşüm yaşanacağının altını çizerek, imalat sanayinde faaliyet gösteren, yüksek teknolojili, katma değerli üretim yapan KOBİ’lere büyük destek verdiklerini vurguladı. Yakında ilan edilecek Uçtan Uca Yerlileşme Programı çerçevesinde de cari açığı azaltacak, yüksek teknolojili stratejik ürünlerin geliştirilmesi için KOSGEB desteklerinin daha etkin kullanılacağını vurgulayan Bakan Varank, “KOBİGEL’in uygulamasında her ilin kendi imalat sanayi potansiyelini dikkate alan bir yaklaşım benimsendi. Proje başına destek üst limiti 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere, toplam 1 milyon lira olarak belirlendi. Projelerdeki yerli malı belgeli makine, teçhizat ve donanımlar için, kurulların uygun bulduğu tutarlar yüzde 25 artırılacak” dedi.

Destek almaya hak kazanan 2 bin 545 işletmeye bakıldığında, ilk sırada 297 projeyle İstanbul yer alıyor. İstanbul’u 198 projeyle Ankara, 193 projeyle İzmir, 165 projeyle Konya, 159 projeyle Bursa, 143 projeyle Kayseri, 100 projeyle Kocaeli takip ediyor.

Sıkıntılı süreçleri KOBİ’lerle aşarız

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, KOBİ’lerin, krizlerin atlatılmasında yüzde 100 rol oynadığını belirtti. Yıldırım, “Bu hafta itibarıyla Eximbank desteklerinde, 10 bin ihracatçıya yaklaştık. Daha çok KOBİ ile çalışmak istiyoruz. Çünkü KOBİ’lerimizin ihracatta, üretimde, istihdamda etkisi çok büyük. Sıkıntılı süreçleri KOBİ’lerle aştığımızı unutmayalım” dedi.

Kuveyt Türk’ten cepte POS cihazı

Kuveyt Türk, bankacılık sektörünün ilk akıllı telefon POS uygulaması olan ‘Cebim POS’u hayata geçirdi. Cebim POS, akıllı telefonların kredi kartı ve ATM kartlarından ödeme kabul etmesini sağlıyor. Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “Cebim POS, işletme maliyetlerini de büyük ölçüde düşürüyor” şeklinde konuştu.

Türkiye Finans’tan kira sertifikası arzı

Türkiye Finans Katılım Bankası, 20-21-22 Kasım’da talep toplaması yapılan 350 milyon lira değerinde, 97 gün vadeli kira sertifikası halka arzını tamamladı. Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, “Katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz” dedi.