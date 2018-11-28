Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde ‘Ombudsman Topluluğu’ tarafından düzenlenen panele katıldı. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunu dolduran öğrencilere Kamu Denetçiliği Kurumu ve ombudsmanlık hakkında bilgiler veren Başdenetçi Şeref Malkoç, Türkiye’de kamu denetçiliğinin geldiği son noktayı detaylarıyla anlattı. Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç program sonunda İHA mikrofonlarına da açıklamalarda bulundu. Malkoç konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’nin yeni ve müstesna kurumlarından bir tanesi. Hakkın, adaletin, insan haklarının yaygınlaştırılması, kamuda iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi için kurulmuş olan bir kurum. Bizim kurumumuza bugüne kadar toplam 54 bin başvuru oldu. Bunun 17 bini geçen yıl gerçekleşti. Bu yıl da yine 17 binin üzerinde bir başvuru olacaktır. Bizim verdiğimiz kararların önemli bir kısmı dostane çözüm kararı. Yani vatandaşın derdi, sıkıntısı bize intikal ettiğinde idare ile görüşerek onu dostane çözmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra verdiğimiz tavsiye kararları var. Tavsiye kararlarına dünyada uyma oranı yüzde 80 civarında. Yani Avrupa ve İskandinav ülkelerinde. Biz son yıllarda yapmış olduğumuz çalışma ile tavsiye kararlarına uyma oranımızı yüzde 65’in üzerine çıkardık. Bu da şunu gösteriyor; Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu etkin hale gelmiştir. Türkiye’de idareci arkadaşlarımız hakkaniyete, insan haklarına dayalı kararlara eskisinden daha fazla önem vermektedir. Bu Türkiye’nin geleceği, demokrasi ve insan hakları bakımından umut verici bir husustur.”