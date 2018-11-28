Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 205 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 205,20 liradan, bin 351 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 372 liradan, 187 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 191 liradan, bin 320 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 340 liradan, 660 liradan alınan Yarım Ziynet 670 liradan ve 330 liradan alınan Çeyrek Ziynet 335 liradan satıldı.