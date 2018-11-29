Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternetten kartla yapılan alışveriş ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68’lik artışla 975 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı rekor kırarak yüzde 29 seviyesine ulaştı. Kartlarla internetten gerçekleştirilen 975 milyon liralık tutarın yüzde 62’sine denk gelen 602 milyon liralık kısmı elektronik eşya, giyim ve hava yolları sektörlerinde gerçekleşti. En fazla ödeme yapılan elektronik eşya sektörü internetten toplam kartlı ödemelerin yüzde 37’sini oluştururken, giyim ve aksesuar sektörü yüzde 17’sini, hava yolları sektörü ise yüzde 8’ini oluşturdu.

IĞDIR İNTERNETTEN ÖDEMEDE İLK SIRADA

Türkiye’nin her yerinden kullanıcılar internetten alışveriş imkanı sayesinde kendilerine cazip gelen ürünlere ulaşırken, kalabalık nüfusun etkisiyle internetten alışverişlerin yüzde 36’sı yani üçte biri İstanbul’daki kullanıcılar tarafından yapıldı. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödemeler baz alındığında ise en fazla internetten alışveriş tercih eden iller yüzde 40 ile Iğdır, yüzde 34 ile Kırklareli ve yüzde 33 ile Çanakkale oldu.