Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SERCAN AKINCI - İSTANBUL

Dış ticaret açığını azaltmak için atılan adımlara bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye’nin polipropilen ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak olan tesis için imzalar atıldı. Rönesans Holding ve Sonatrach ortaklığıyla Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde gerçekleştirilecek Polipropilen Üretim Tesisi’nin toplam yatırım bedeli 1,2 milyar dolar. Gelecek yıl inşaatına başlanacak tesis, 2023 yılında çalışmaya başlayacak ve yıllık 450- 500 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek.

Tesis için düzenlenen imza törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli gelirin yüzde 6’sını oluşturan bu sektörde geçen yıl 38 milyar dolarlık ithalat yapıldığını hatırlattı. Tek başına petrokimya sektöründe geçen yıl 13 milyar dolarlık dış ticaret açığı verildiğini dile getiren Varank “Bu tutar, imalat sanayinde verdiğimiz dış ticaret açığının yüzde 30’una karşılık geliyor. Petrokimya sektöründe ürün bazında en fazla açığı polipropilen ve polietilen türevlerinde veriyoruz. Plastik, elyaf ve kauçuk ham maddelerinde ciddi ölçüde dışa bağımlıyız” dedi.

Bakan Varank, bin 341 hektarlık alanı kapsayacak Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde kurulacak petrokimya tesisleri için yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşmelerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek “Kurulacak fabrikalarla plastik ve kauçuk sektörünün en temel ham maddelerinin üretilmesini amaçlıyoruz. Atacağımız adımlar, hem yurt içi üretim kapasitesinin geliştirilmesi hem de dışa bağımlılığın azaltılması açısından çok büyük bir reform niteliğinde. Bölgedeki tüm parseller yatırımcılara tahsis edildiğinde yıllık bir milyar dolarlık katma değer üretilecek. Bütün bölgede 10 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

600 KİŞİYE İSTİHDAM

Tesisin devreye girmesiyle birlikte 500- 600 kişiye istihdam sağlayacaklarını anlatan Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak “Plastik ham maddesi olarak kullanılan polipropilen, ülkemizde hala ithal edilen kalemler arasında bulunuyor. Her yıl 2,2 milyon ton polipropilen, 2,6 milyon ton polietilen ve yine 1,5 milyon ton PVC ithalatı yapıyoruz. Dünya tüketiminin yüzde 3-4’ünü Türkiye ithal ediyor ve ihtiyacının yüzde 90’ını ithalatla karşılıyor. Türkiye şimdi çok hızlı adımlarla bu açığı kapatmak için yola çıktı. Büyük adımlarla ilerliyoruz. Bu yatırımla Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına her yıl 450-500 milyon dolar arasında katkı yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Ilıcak toplantının ardından yaptığı değerlendirmelerde de Uzakdoğu’dan 2 yatırımcının daha ortaklığa katılacağını fakay yüzde 51’lik payın kendilerinde kalacağını ifade etti. Yatırımın 750- 800 milyon dolarlık kısmının yabancı bankalardan kredi alınarak yapılacağını kaydeden Ilıcak, bundan sonra petrokimya yatırımlarına devam edeceklerine dikkat çekti.

Cezayir devleti petro-gaz şirketi Sonatrach kurulacak tesise, beş sene süreyle propan gazı temin edecek. Sonatrach CEO’su A. Ould Kaddour da bu yatırımın iki ülke arasında sinerji meydana getireceğini belirtti.