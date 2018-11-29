Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Durumu hassasiyetle inceliyoruz. Fiyatların artışından faydalanmaya çalışan stokçular var. Soğanla ilgili çok büyük bir kriz görmemekle birlikte, stokçuları takip edeceğiz" dedi.

187 MİLYON TL'LİK YATIRIM YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı” (IPARD)-II 3. Çağrı İlanı kapsamında bugün 5. grupta yer alan 134 hayvancılık projesini onaylayarak hibe sözleşmelerinin imzalanma sürecini başlattıklarını söyledi.134 proje kapsamında toplam 92 milyon TL hibe verileceğini belirten Pakdemirli, bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 187 milyon TL’lik yatırım yapılacağını ifade etti.