Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün 5,28 sınırına kadar çıkan dolar/TL, Fed Başkanı Powell'ın "güvercin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 azalışla 5,2234'ten tamamladı.

Powell, ülke ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 3 civarında büyümeye devam ettiğini, işsizlik oranının yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine yakın seyrettiğini belirterek, "Faiz oranları, tarihi standartlara göre hala düşük ve ekonomi için nötr olacağı tahmin edilen seviyelerin biraz altında seyrediyor." ifadelerini kullandı. Powell'ın, "mevcut politika faizinin nötr seviyenin biraz altında olduğunu" söylemesini, "Fed'in faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği" şeklinde değerlendiren piyasalarda, dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetti.

Bugüne de azalışla başlayan dolar/TL, 5,2030 ile 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,2110'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 değer kazancıyla 5,9430, sterlin/TL de yüzde 0,03 artışla 6,7020'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, dün günü 1,1370'ten tamamlaması sonrası bugün 1,1380 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, Powell'ın "güvercin" olarak değerlendirilen açıklamaları ve düşüş eğilimindeki petrol fiyatlarının TL'yi desteklemeye devam edeceğini belirterek, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Yarın başlayacak G20 Zirvesi öncesi piyasalardaki pozitif seyrin devam edebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20 desteğinin kırılması durumunda sırasıyla 5,10 ve 5,00 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 5,40'ın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AKARYAKITA İNDİRİM GELEBİLİR

Dün 60,72 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 59,64 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.41 itibarıyla yüzde 1,17 azalışla 58,94 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 50,41 dolardan alıcı buldu.

Hem doların hem de petrolün düşüşü akaryakıt istasyonlarına indirim olarak yansıyabilir.