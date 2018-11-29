Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi tatilleri hafta sonuyla birleştirmek isteyenler, kendi izinlerinden 8 gün kullanarak 41 gün tatil yapabilme imkanına sahip. Uçak bileti, kredi ve mevduatta fiyat karşılaştırma hizmeti veren Enuygun.com’un araştırmasına göre; 2019 yılında 8 gün izin alan çalışanlar 41 gün izin yapabilecek.

BİRLEŞTİRMEK AVANTAJLI

Yeni yıla salı gününe denk gelen yılbaşı tatiliyle başlıyoruz. 1 gün izin alarak hafta sonuyla birleştirip 4 gün tatil yapabilmek mümkün. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de çarşambaya denk geliyor. Bu günleri haftasonu izinleriyle birleştirip uzun bir tatil yapabilirsiniz.

Yılbaşı

Tarih: 1 Ocak

Gün: Salı

İzin Süresi: 1 gün

Tatil Süresi: 4 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Tarih: 23 Nisan

Gün: Salı

İzin Süresi: 1 gün

Tatil Süresi: 4 gün

Emek ve Dayanışma Günü

Tarih: 1 Mayıs

Gün: Çarşamba

İzin Süresi: 2 gün

Tatil Süresi: 5 gün

Gençlik ve Spor Bayramı

Tarih: 19 Mayıs

Gün: Pazar

İzin Süresi: 0 gün

Tatil Süresi: 0 gün

Ramazan Bayramı

Tarih: 4-7 Haziran

Gün: Salı-Pazar

İzin Süresi: 1.5 gün

Tatil Süresi: 9 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Tarih: 15 Temmuz

Gün: Pazartesi

İzin Süresi: 0 gün

Tatil Süresi: 3 gün

Kurban Bayramı

Tarih: 10-14 Ağustos

Gün: Pazar-Perşembe

İzin Süresi: 2 gün

Tatil Süresi: 9 gün

Zafer Bayramı

Tarih: 30 Ağustos

Gün: Cuma

İzin Süresi: 0 gün

Tatil Süresi: 3 gün

Cumhuriyet Bayramı ve Arefesi

Tarih: 29 Ekim

Gün: Pazartesi-Salı

İzin Süresi: Yarım gün

Tatil Süresi: 4 gün

BAYRAM GÜNLERİNDE...

Ramazan Bayramı tatili için de 1.5 gün, Kurban Bayramı için de 2 gün izin alarak 9 günlük tatil yapılabilecek. Erken rezervasyonların avantajlı olduğu bu günlerde hesabı buna göre yapmakta fayda var. Enuygun.com seyahat analisti Tuğba Hacıbayramoğlu da bu konuda, “Tatil dönemlerinde uçak bileti ve otel fiyatları normal sezona göre daha yüksek olur” diyerek erkenden rezervasyon yapmanın avantajına dikkat çekiyor.