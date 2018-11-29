Resmi tatilleri hafta sonuyla birleştirmek isteyenler, kendi izinlerinden 8 gün kullanarak 41 gün tatil yapabilme imkanına sahip. Uçak bileti, kredi ve mevduatta fiyat karşılaştırma hizmeti veren Enuygun.com’un araştırmasına göre; 2019 yılında 8 gün izin alan çalışanlar 41 gün izin yapabilecek.
BİRLEŞTİRMEK AVANTAJLI
Yeni yıla salı gününe denk gelen yılbaşı tatiliyle başlıyoruz. 1 gün izin alarak hafta sonuyla birleştirip 4 gün tatil yapabilmek mümkün. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de çarşambaya denk geliyor. Bu günleri haftasonu izinleriyle birleştirip uzun bir tatil yapabilirsiniz.
Yılbaşı
Tarih: 1 Ocak
Gün: Salı
İzin Süresi: 1 gün
Tatil Süresi: 4 gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Tarih: 23 Nisan
Gün: Salı
İzin Süresi: 1 gün
Tatil Süresi: 4 gün
Emek ve Dayanışma Günü
Tarih: 1 Mayıs
Gün: Çarşamba
İzin Süresi: 2 gün
Tatil Süresi: 5 gün
Gençlik ve Spor Bayramı
Tarih: 19 Mayıs
Gün: Pazar
İzin Süresi: 0 gün
Tatil Süresi: 0 gün
Ramazan Bayramı
Tarih: 4-7 Haziran
Gün: Salı-Pazar
İzin Süresi: 1.5 gün
Tatil Süresi: 9 gün
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Tarih: 15 Temmuz
Gün: Pazartesi
İzin Süresi: 0 gün
Tatil Süresi: 3 gün
Kurban Bayramı
Tarih: 10-14 Ağustos
Gün: Pazar-Perşembe
İzin Süresi: 2 gün
Tatil Süresi: 9 gün
Zafer Bayramı
Tarih: 30 Ağustos
Gün: Cuma
İzin Süresi: 0 gün
Tatil Süresi: 3 gün
Cumhuriyet Bayramı ve Arefesi
Tarih: 29 Ekim
Gün: Pazartesi-Salı
İzin Süresi: Yarım gün
Tatil Süresi: 4 gün
BAYRAM GÜNLERİNDE...
Ramazan Bayramı tatili için de 1.5 gün, Kurban Bayramı için de 2 gün izin alarak 9 günlük tatil yapılabilecek. Erken rezervasyonların avantajlı olduğu bu günlerde hesabı buna göre yapmakta fayda var. Enuygun.com seyahat analisti Tuğba Hacıbayramoğlu da bu konuda, “Tatil dönemlerinde uçak bileti ve otel fiyatları normal sezona göre daha yüksek olur” diyerek erkenden rezervasyon yapmanın avantajına dikkat çekiyor.