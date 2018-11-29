Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından," Büyük ve Güçlü Türkiye ideali ile çok daha fazla üretmek için Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz. 2017 yılında bir önceki yıla göre %21,2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018’de daha ileriye taşıyacağız" açıklamasını yaptı.
Bakan Albayrak'tan Ar-Ge mesajı: Yatırımları daha ileriye taşıyacağız
29.11.2018 - 16:17 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018’de daha ileriye taşıyacağız" dedi.
Etiketler : Berat Albayrak,
591006 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/591006.aspx
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