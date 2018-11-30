Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 80’in üzerinde yabancı ülke temsilcisinin katıldığı fuarın açılışı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un katılımıyla gerçekleştirildi. Fuara helal gıda, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine ve tekstil gibi birçok sektörden 250’yi aşkın ulusal ve uluslararası firma katılıyor. Ayrıca dünyadaki hedef pazarlardan 500’den fazla satın alma profesyoneli de iştirak ediyor. Toplamda 4 trilyon doları aşan ve gelecek 5 yıl içinde yıllık yüzde 5-10 oranında artması beklenen sektörün, 2 trilyon dolarını finans, 1 trilyon dolarını gıda, 250 milyar dolarını turizm, 750 milyar dolarını da diğer sektörler oluşturuyor. Nureddin Nebati “Türkiye güçleniyor, zenginleşiyor ve özellikle İslam dünyası için elzem olan helal kazanma ve helal yaşama konusundaki bu gibi programları da inşa ediyor” diye konuştu. Gonca Yılmaz Batur da şunları söyledi: Helal ürün ve hizmetler konusunda ortak standartların belirlenmesi, bu standarlara göre ürünlere helal belgesinin verilmesi zorunlu hâle geliyor. Bu zorunluluk helal hizmetler noktasında büyük bir potansiyel olması dolayısıyla karşımızda...

YUSUF İSLAM'A BARIŞ ÖDÜLÜ

İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam’a, “2018 Dünya Helal Zirvesi Barış Ödülü” verildi. Yusuf İslam, “İlham verici liderlik, büyük ölçüde tarihte kalmış gibi görünüyordu. Tabii ki bu ülke (Türkiye) hariç. Diriliş Ertuğrul’u izlediğimi fark etmiş olmalısınız. Bu dizi bize çok şey öğretiyor. Müslüman ülkelerde, kendi arabasını ya da televizyonunu ihraç edebilen, hatta imal eden ülke bulmak bile zordu, şimdi var” diye konuştu.