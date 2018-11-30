Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

İSTANBUL



Türkiye’de 44 milyon kullanıcıya ulaşan Facebook işletmeler için gelir kapısı hâline geldi. Deloitte Türkiye tarafından yapılan araştırmaya göre Facebook, Instagram, Messenger ile WhatsApp Türk firmalarının işlerini büyütmek için kullandığı bir mecra hâline gelirken, Facebook ailesinin Türkiye ekonomisine sağladığı katkı ise 15 milyar lirayı aştı.

Facebook “Sınırları Aşan Türkiye” projesini ve Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan ekonomik ve sosyal etki raporunun sonuçlarını duyurdu. Dört ayaktan oluşan “Sınırları Aşan Türkiye” projesiyle birlikte Facebook, Türkiye’deki her boyuttan işletmenin yerel ve uluslararası alanda büyümelerine yardımcı olmayı ve Türkiye’deki topluluğuna daha iyi hizmet sunabilmek adına yatırım yapmayı amaçlıyor. Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş proje kapsamında ayrıca Facebook, Türkiye’deki yatırımını genişletmek adına TOBB ve Habitat iş birliğinde 2019 yılında İstanbul’da bir Girişimcilik ve Sosyal Etki Merkezi açacaklarını bildirdi. Projenin ilk ayağı olarak Deloitte tarafından hazırlanan “Ekonomik ve Sosyal Etki Raporu”nun hazırlandığını ifade eden Matraş, Türkiye’deki yaklaşık 3 milyon KOBİ’nin 1,7 milyonunun şu an Facebook üzerinde aktif olarak bulunduğunu söyledi. Matraş araştırma sonuçları ile ilgili şu bilgileri verdi: Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 97’sinin müşterilerine ulaşmak için Facebook platformlarını kullanıyor. Bunların yüzde 91’i platforma katıldıktan sonra çok daha fazla istihdam yaptığını söylüyor. Yüzde 89’u, başka şehirlere veya ülkelere satış yapabilmesine destek olduğunu söylüyor. Dünyanın dört bir yanından 135 milyondan fazla insan da Facebook üzerinden Türkiye’deki işletmelerle bağlantı kuruyor. Bunlar büyük rakamlar, biz de önümüzdeki dönemde çok daha fazla yatırım yapmak, ekonomiye olan etkimizi artırmak istiyoruz. ‘Ekonomik ve Sosyal Etki Raporu’na göre, Türkiye ekonomisine yılda 15,3 milyar lira ekonomik katkı sağlıyoruz. Türkiye ekonomisine daha fazla yatırımda bulunmaya hazırız. Gelecek dönemde de Türkiye’deki işletmelerin büyümeleri ve insanların dijital beceriler kazanmaları için yatırım yapmaya devam edeceğiz” Facebook Küresel Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı Carolyn Everson da Facebook aracılığıyla Türkiye’de 209 bin istihdam sağlandığını belirterek, “Türkler hızlı öğrenen ve dayanıklı kişiler. Türkiye’de ekonominin büyümesi ve istihdam adına inanılmaz fırsat görüyoruz” dedi.