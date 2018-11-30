Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleştiğini açıkladı.
Çetinkaya şu mesajları verdi:
"Dış talep gücünü korurken, finansal koşullardaki sıkılaşma ve zayıf iç talebin etkisiyle iktisadi faaliyet yavaşlamıştır.
Alınan koordineli önlemlerin de katkısıyla enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsaması beklenmektedir.
Enflasyon görünümünü etkileyen faktörler yakından izlenerek para politikası araçları fiyat istikrarı doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılmaya devam edecektir."