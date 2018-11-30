Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sağlık sigortalısı olarak tescil edilmiş vatandaşlarımızdan bugüne kadar gelir testine müracaatta bulunmamış olanların, Gelir Testi için 30 Kasım 2018 tarihine kadar ilgili sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaatta bulunmaları ve 2018 Yılı Nisan ayı ve önceki aylara ait olmak üzere kesinleşmiş Genel Sağlık Sigortası Prim borçlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir" dedi.

Açıklamada, gelir testi sonucuna göre GSS prim ödeme yükümlüsü olmadığı anlaşılanların borçlarının silindiği belirtilerek, "Kurumumuzca, tescil işlemi yapılmış olmasına rağmen bugüne kadar gelir testi müracaatında bulunmamış olan Genel Sağlık Sigortalısı vatandaşlarımızın, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Gelir Testi yaptırmak üzere, ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaatta bulunmaları halinde, ilk defa Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edildikleri tarihten bu yana bütün süreleri, çıkacak Gelir Testi sonucuna göre değerlendirilecektir.

Gelir testi sonucuna göre prim ödeme yükümlüsü olmadığı tespit edilenlerin, ilk tescil tarihinden itibaren tahakkuk etmiş prim borçları silinecektir.

Yapılan gelir testi sonucu, GSS primi ödeme yükümlülüğü doğan borçluların 2018 Yılı Nisan ayı ve önceki aylara ait olmak üzere tahakkuk edip kesinleşmiş Genel Sağlık Sigortası Prim borçlarının 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın anapara üzerinden ödeme avantajına sahip olacaklardır" denildi.