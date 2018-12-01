Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Gelecek yıla ilişkin vergi, harç ve cezaların artış oranı yüzde 23,73 olarak belirlendi. Böylece pasaport, ehliyet, MTV, trafik cezası gibi miktarlarda önemli artış gerçekleştirildi. Pasaportlarda en çok tercih edilen 1 yıllık pasaport ücreti 200 liradan 248 liraya yükselirken, 10 yıllık bordo pasaport ücreti de 656 liradan 811 liraya yükselirken, bu pasaportun defter bedeli 108 liradan 133 liraya çıktı.

Motor gücü 1300 cc’ye kadar olup 1-3 yaş arasında bulunan araçlardan alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 919 liraya yükselirken, vergiye esas bedeli 40 bin ile 70 bin arasında olanlardan 1010 lira, 70 bin liranın üzerindeki araçlardan ise 1404 lira olarak tahsil edilecek.

İcraya başvurma harcı 35,9 liradan 44,42 liraya yükselirken, ticaret sicil harçları kişi ve kooperatifler için 267,5 liradan 330,98 liraya, şahıslar için 767,4 liradan 949,50 liraya yükselecek. Kapalı alanda sigara içenlere verilecek ceza 124 liradan 153,5 liraya yükselirken, izmaritini yere atana verilecek ceza 91,5 liraya çıktı. Harç ve cezalar ilk 10 aylık enflasyona göre belirleniyor





KIŞ LASTİĞİNİZİ BUGÜN TAKIN

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başlayıp 1 Nisan 2019’a kadar devam edecek. Uymayanlara 31 Aralık 2018’e kadar 715 lira, yılbaşından itibaren de 885 lira ceza verilecek. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda güvenli sürüş sağlıyor.

Direksiyonda telefona 239 lira ceza geliyor

*İnşaat ve diğer atıkları belirlenen yerler dışında atanlara 259 ile 13 bin 344 lira olan ceza 320 ile 16 bin 510 TL olarak uygulanacak.

*Kapalı alanda sigara içme cezası 124 liradan 153,5 liraya, yere izmarit atmak 74 lira yerine 91,5 lira olarak cezalandırılacak.

*Tütün reklamları için kesilen 105 bin 205 ile 526 bin lira arasındaki ceza bundan böyle 130 bin lira ile 650 bin lira arasında olacak.

*Ticari işletmelerin gürültü cezası 2 bin 661-13 bin 344 liradan 2 bin 292-16 bin 510 lira oluyor.

*Kış lastiği takmayana verilen ceza 715 liradan 884 liraya çıkıyor.

*Araç kullanırken telefonla konuşmak 235 liradan 239 liraya çıkıyor.