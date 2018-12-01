Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 9 aylık verilerine göre ise yurt dışında ikamet eden 5 milyon 217 bin 193 vatandaş ile toplam ziyaretçi sayısı geçen ay itibarıyla 41 milyonu aştı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yüzde 16,09 artışla Rusya ilk, yüzde 11,68 artışla Almanya ikinci, yüzde 6,07 artışla İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi Bulgaristan ve Gürcistan izledi. Rusya’dan 5 milyon 724 bin 672, Almanya’dan 4 milyon 155 bin 646, İngiltere’den ise 2 milyon 158 bin 304 ziyaretçi Türkiye’ye geldi.

Öte yandan TÜROB’un raporuna göre, Türkiye’nin Ekim 2018 otel dolulukları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak yüzde 69,4 oldu. İstanbul’un doluluk oranı ise yüzde 7,2 artarak yüzde 73,5 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli Ekim 2018’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artışla 74 avroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 31,1 artışla 51,4 avroya yükseldi.