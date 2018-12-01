Ruhsar Pekcan ayrıca "Son 12 aylık ihracatımız yüzde 7,8 artışla 168 milyar 77 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek yıllık ihracatımız oldu." ifadelerini kullandı.
Bakan açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı...
01.12.2018 - 10:21 | Son Güncelleme: 01.12.2018 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Kasımda ihracatımız yüzde 9,49 artışla 15 milyar 532 milyon dolar oldu ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştı" dedi.
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591263 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/591263.aspx
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