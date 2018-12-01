Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ruhsar Pekcan ayrıca "Son 12 aylık ihracatımız yüzde 7,8 artışla 168 milyar 77 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek yıllık ihracatımız oldu." ifadelerini kullandı.