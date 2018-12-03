Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

Lefkoşa

Turkcell ve Çinli teknoloji şirketi Huawei Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) dijital dönüşümü için iyi niyet protokolü imzaladı. Protokole göre, ilk olarak Lefkoşa’da akıllı şehir çalışmaları kapsamında sinyalizayon sistemi kurulacak.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Belediyesi ile Turkcell’in iştiraki Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Huawei, KKTC’nin dijital dönüşümünde dönüm noktası oluşturacak iyi niyet protokolüne imza attı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital bir ülke olmasına önayak olacak protokole göre Kuzey Kıbrıs Turkcell, ilk olarak Lefkoşa’da hayat kalitesini artıracak akıllı şehir çalışmaları kapsamında akıllı sinyalizasyon sistemi kuracak.

Seçilecek pilot bölgede kullanıma sunulacak bu çözüm kapsamında sinyalizasyonda yapılacak iyileştirmeler ile vatandaşların trafikte geçirdikleri zaman azaltılacak.



DİNAMİZM VE BİLGİ ÜRETİYOR

İş birliği ile ilgili konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, KKTC’nin eğitim, sağlık ve turizmde müthiş potansiyeli olan bir ülke olduğunu vurguladı. KKTC’nin müthiş dinamizm ve bilgi ürettiğini ifade eden Terzioğlu “Benim hayalimde KKTC’yi bir mobil yazılım fabrikası olarak görmek var. Neden burada da AR-GE mühendislerimiz dijital operatör Turkcell’in uygulamalarını geliştiriyor olmasın ve ada gerçek anlamda bir dijital ihracat üssü hâline gelmesin? Burada büyük bir potansiyel var ve bizi bekliyor. Ancak bunun için Kıbrıs’ın yeni nesil iletişim teknolojileriyle altyapısını güçlendirmesi ve 4.5G’ye kavuşması gerekiyor. İnşallah 2019’da KKTC’yi aynı Türkiye’de olduğu gibi dünyanın en iyi altyapısına kavuşturacağız” dedi.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen de dijital dünyayı herkese, her eve ve her kuruluşa götürüp tam bağlantılı akıllı bir dünya inşa etme vizyonuyla hareket eden firmalarının 2002 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdürdüğünü, Türkiye ekonomisinin hızlı gelişmesinden güç alarak Türk hükûmetinin ve telekom operatörlerinin tam destekleriyle Türkiye bilgi ve iletişim sektörünün ana sağlayıcılardan biri olduğunu belirtti.