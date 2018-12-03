Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erken emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapmayı planlayanlar dikkat! Borçlanmada taban tutarlar 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla yükselecek. Bu nedenle elini çabuk tutanlar, kazançlı çıkacak. En düşük borçlanma tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Halen brüt asgari ücret 2 bin 29 lira. Buna göre; şu anda borçlanma yapanlar aylık en düşük 649,44 lira ödüyor. Şimdi 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapılırsa, en az 15 bin 586 lira veriliyor. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 18 ay için en az 11 bin 689 lira ödüyor. Asgari ücret enflasyon tahmini olan yüzde 20.8 zamlanarak net bin 936, brüt 2 bin 451 liraya çıkarsa en düşük borçlanma tutarı; aylıkta 784,52, 2 yıllık doğum borçlanmasında 3 bin 241 lira artışla 18 bin 828, 18 aylık askerlik borçlanmasında 2 bin 731 lira artışla 14 bin 421 liraya yükselecek. Eğer asgari ücret yüzde 24.76 artışla brüt 2 bin 532, net 2 bin lira olursa; aylık en düşük borçlanma 810,24, 2 yıllık doğum borçlanması 3 bin 589 lira artışla 19 bin 445, 18 aylık askerlik borçlanması da 2 bin 894 lira artışla 14 bin 584 lira olacak. Asgari ücretin yüzde 40.35 oranında artışla net 2 bin 250, brüt 2 bin 848 lira yapılması halinde ise en düşük borçlanma; aylıkta 911,49, 2 yıllık doğum borçlanmasında 6 bin 289 lira artışla 21 bin 875, 18 aylık askerlik borçlanmasında 4 bin 716 lira artışla 16 bin 406 liraya ulaşacak.