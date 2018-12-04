Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yavuz Sultan Selim köprüsü açıldıktan sonra, FSM’den geçişi yasaklanan araçlara cezaları gönderilmeye başladı. Özellikle ticaret yapıp, yılda bir gidiş ve geliş olmak üzere en az 500 geçiş yapmak zorunda olan araçlara geçiş başına 600 lira olmak üzere 300 bin liraya varan para cezaları geliyor. Aks aralığı belli bir uzunluğun üzerinde olan araç sahiplerine her geçiş için 600 lira ceza kesilirken, 2017 yılı başında başlayan ve uygulamadan habersiz olan binlerce kişi, tebligatlar gelmeye başlayınca isyan etti. Tebligatı yeni geldiği için yapılandırma sürecini de kaçıran araç sahipleri isyan etti. Konuyu değerlendiren Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, aks aralığı 3,2 metrenin üzerindeki hafif ticari araçların sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçebileceğini, diğer iki köprüden geçişinin yasak olduğunu hatırlattı ve “Öncelikle bu araçların geçişinin yasak olduğuna dair bir bildirim yapılmadığı anlaşılıyor. İkincisi, cezalı geçiş olduğu hâlde araç sahibine yeni bildirim yapılıyor. Oysa çok basit bir biçimde SMS yöntemiyle bu bildirim yapılabilirdi. Üstelik bize gelen şikayetlerde e-devlet sistemi üzerinde de ceza bildiriminin yapılmadığı görülüyor. Değeri 35-40 bin lira olan araçlara 200 bin lira ceza yazılmış” dedi. Köprü mağdurları sosyal medya sitelerinde mağdur grupları kurarak mücadeleye de başladı. Araç sahipleri “Cezaları ödemezsek araç muayenesini yaptıramıyoruz. Muayene olmayınca işimizi yapamıyoruz ama bu cezaları ödeyecek gücümüz de yok. Bazı arkadaşlarımız günde 2 gidiş ve geliş yaptığından 1 milyona varan cezalarla karşılaştılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diyerek probleme çözüm getirilmesini bekliyor.

Polis dahi ‘geçin’ demiş

Aydın Ağaoğlu, yüzlerce mağdur ile görüştüğünü, bazı kişilerin trafik polisinin dahi kendilerine ‘geçin’ dediğini ifade etti. Ağaoğlu,meselenin çözümü için cezalar konusunda bir kereye mahsus düzenleme yapılabileceğini, bundan sonrası için de geçiş yasağının trafiğin yoğun olduğu saatlerle sınırlı tutulabileceğini ifade etti.

Hangi köprü kime yasak?

¥ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 3,20 metreden büyük her türlü iki akslı araçlara (kamyonet, pikap jeep, küçük otobüs, büyük otobüs, kamyon, treyler) yasak. Dingil mesafesi 3,20’nin altında olanlar geçebiliyor.

¥ Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 2 aksın üzerindeki kamyon ve tırların geçişi yasak. 3,20’nin üzerindeki kamyonetlerin de bu köprüden geçişi yasak.

¥ Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Herhangi bir kısıtlama yok.