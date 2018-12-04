Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bakanlık Katı Atık Programı Projesi kapsamında 2023 yılına kadar belediyelere toplam 2 milyar 145 milyon TL tutarında destek sağlanacak. Böylece belediyeler en uygun ve ekonomik şekilde atık yönetimi yatırımlarını yaparken, atık yönetiminde çevresel yükümlülüklerini yerine getirecek. Çalışmalar kapsamında ayrıca sadece atığı depolamak değil, geri kazanıma öncelik veren ön işlem tesisleri de hayata geçiriliyor. Aynı zamanda 38 depolama sahasında 194 megavat kapasite ile elektrik enerjisi elde ediliyor. Bakanlık 2023 yılında tüm vatandaşların katı atık düzenli depolama hizmetine kavuşmasını hedefliyor.