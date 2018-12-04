SERCAN AKINCI - İstanbul
Önceki hafta TİM Yönetim Kurulu’nda yapılan oylama ile 3 oya karşı 7 oyla genel sekreter Halil Bader Arslan görevden alınmıştı. Arslan’dan boşalan göreve atanacak isim bir süredir bekleniyordu. O isim bugün netleşti ve TİM Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Kerem Alkin getirildi.
Alkin son olarak Varlık Fonu’nun yönetiminde görev almıştı.
TİM’in genel sekreteri Kerem Alkin oldu
04.12.2018 - 12:41 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yeni genel sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin oldu.
SERCAN AKINCI - İstanbul
Etiketler : Kerem Alkin,
591777 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/591777.aspx
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