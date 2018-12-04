Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SERCAN AKINCI - İstanbul



Önceki hafta TİM Yönetim Kurulu’nda yapılan oylama ile 3 oya karşı 7 oyla genel sekreter Halil Bader Arslan görevden alınmıştı. Arslan’dan boşalan göreve atanacak isim bir süredir bekleniyordu. O isim bugün netleşti ve TİM Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Kerem Alkin getirildi.

Alkin son olarak Varlık Fonu’nun yönetiminde görev almıştı.