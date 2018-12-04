Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükelçi Ku Jaafar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve kırılgan durumun, tüm D-8 ülke liderlerinin üzerinde çalıştığı bir konu olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekim 2017'de İstanbul'da gerçekleştirilen dokuzuncu D-8 Zirvesi'nde "Neden D-8 ülkeleri, kendi aralarındaki ticareti kendi para birimleriyle yapmasınlar" açıklamasının ardından harekete geçtiklerini ifade eden Ku Jaafar, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda ilk etapta Türkiye Merkez Bankası yetkilileriyle bir araya geldik ve görüşlerini sorduk. Onlar da bize konuyu her açıdan değerlendiren bir 'kavram kağıdı' hazırlayıp sundular. Biz de bunu inceleyip tüm üyelerimizin merkez bankalarına gönderdik. Bu bağlamda onlardan da geri dönüşleri aldık. Şu anda tüm bunları değerlendirme aşamasındayız. Bir 'D-8 Takas Odası' kurulması noktasındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen seneden beri bu konu üzerinde çalışıyoruz. Teknik detaylar çok fazla ve bu çok uzun soluklu bir çalışma. Sonraki aşama olarak düşünebileceğimiz D-8 üyeleri arasında ortak para kullanımı için daha zamana ihtiyacımız var."

Ku Jaafar, D-8 arasındaki ticarette nasıl bir yol izleneceği konusunda aşama kaydetmek istediklerini vurgulayarak, "Aslında şu anda D-8 arasında kullanılacak ortak para biriminden ziyade, öncelikle kendi para birimlerimizi kullanmanın üzerine çalışıyoruz. Ortak para birimi gelecekte olabilir ama kendi para birimlerimizi bir an önce 8 ülke arasında herhangi bir sıkıntı olmadan kullanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

- D-8 Ödeme Kartı

Bu anlamda farklı projeler üzerinde de çalışıldığını anlatan Ku Jaafar, "Bir 'fintech' firmasıyla görüşme halindeyiz. Firma bize pek çok aplikasyonu içinde barındıran bir 'D-8 Ödeme Kartı' hazırlamaya çalışıyor" dedi.

Ku Jaafar, Bu kartın çok fazla özelliği olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu özelliklerden birisi de kendi yerel para birimiyle alışveriş yapmaya imkan vermesi. Mesela, Türkiye'den kalkıp Malezya'ya gittiniz ve elinizde D-8 kartınız var, TL'nizi ringgiti veya dolara çevirmeden, herhangi bir kayba da uğramadan alışveriş yapmanızı sağlayacak. Yerli parayla ticaret ve D-8 kartı aynı zamanda yürütülen ayrı iki çalışma. İkisini de çok önemsiyoruz."