Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 8 kuruşluk indirim yapıldı. İstanbul’da motorinin litre fiyatı, böylece 5,92 TL’ye geriledi. Bu arada motorine, 22 kuruş indirim bekleniyordu. Katar’ın OPEC’ten çekileceğini açıklaması sonrasında uluslararası piyasalar hareketlendi. Ton fiyatı 20 dolar yükseldi. Buna, yurt içinde dolardaki artış da eklenince, indirim 8 kuruşla sınırlı kaldı.



LPG DE DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan otogazın litre fiyatında da, önceki geceden itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruşluk indirim yapılmıştı. Yapılan yeni indirime göre İstanbul ve Ankara’da 3,83 TL/Litre olan LPG’nin yeni fiyatı 3,51 TL’ye geriledi.