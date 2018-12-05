Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Secretcv.com’un, 2019 yılı zam oranlarına yönelik düzenlediği ankete 900 firma yetkilisi katıldı. Buna göre zam oranı ortalaması, “yüzde 12-14” aralığında gerçekleşti. Birçok sektördeki büyük firmaları ve KOBİ’leri temsil eden firma yetkililerinin cevapladığı anket sonuçlarına göre; en çok zam, yaklaşık yüzde 16 ile telekomünikasyon ve finans sektörlerinde olacak. Otomotiv ve imalat yüzde 14, bilgisayar ve internet yüzde 13,5, gıda, tekstil, lojistik ve İK sektörü yüzde 13 zam alacak. Bu arada 19 bin 500 kişiye de “Bu yıl firmanızdan yüzde kaç zam bekliyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Yüzde 5’in altında zam bekleyen adayların oranı yüzde 15 olurken; adayların yüzde 24’ü, yüzde16-20 oranında zam beklentisine sahip... Firmalar; sağlık paketleri, bireysel emeklilik paketleri, gıda çeki, tatil paketleri, çocuk eğitim ve bakım yardımı, sağlıklı yaşam paketi gibi pek çok seçeneği, esnek ek menfaat uygulaması kapsamında çalışanlara sunacak.