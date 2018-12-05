Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019’un başında, çalışan sayısı 5-9 arası olan işletmeler de sisteme dahil olacak. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, OKS sayesinde 15 milyon çalışanın BES’le tanışma fırsatı yakaladığını hatırlatarak, “Hali hazırda 5 milyon 22 bin çalışan OKS’de kalmayı tercih etti. 4,2 milyar TL fon birikti. Online olarak, OKS başvurusu yapabilme imkânı sunuyoruz. Yeter ki biriktirmeye başlayalım” dedi. Herkesi, emeklilik döneminde adeta ikinci bir maaş gibi ek tasarrufu almanın rahatlığını yaşamaya davet eden Sincek, “Özellikle gençlerin BES’e katılmasını öneriyorum. Başlarken küçük miktarlarda, minimumda da başlayabilirler. Gelirleri arttıkça, ödedikleri katkı paylarını artırılabilirler. İlerleyen yaşlarda bir hayalinin gerçekleşmesine BES vesile olabilir. Günü birlik değişimlerden ve dönemlik dalgalanmalardan kaygı duymadan, sürekli yüzde 25 gibi bir devlet katkısı ve fon getirisi ile böylesi bir sistemin içerisinde olmak, paha biçilemez” diye konuştu.