Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SERCAN AKINCI

Önceki hafta TİM Yönetim Kurulu’nda yapılan oylama ile 3 oya karşı 7 oyla genel sekreter Halil Bader Arslan görevden alınmıştı. Arslan’ın görevden alınmasını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da onaylamıştı. Görevi kısa süreliğine Genel Sekreter Yardımcılarından Erkan Kaplan vekaleten yürüttü. Arslan’dan boşalan göreve atanacak isim ise bir süredir merak konusuydu. O isim dün netleşti ve TİM Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Kerem Alkin getirildi. Alkin son olarak Türkiye Varlık Fonu’nun yönetiminde görev almıştı. TİM’de görevden alınacak başka isimlerin olduğu da kulislerde konuşuluyor. Gelen bilgilere göre, Genel Sekreterlik görevine atama yapılmasının ardından bugün görevde olan başka kişilerin de yeni yönetim tarafından istenmiyor.