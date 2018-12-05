Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Engelsiz Yaşam Teknolojileri” başlığıyla düzenlenen seminerin ana konuşmacısı, görme engelliler için dünyayı betimleyen, insanları, nesneleri ve metinleri anlatan bir yapay zeka uygulaması geliştiren, kendisi de bir görme engelli olan Saqip Shaikh oldu. Shaikh bugün cep telefonlarında kullanılan dokunmatik ekran teknolojisinin bundan yıllar önce aslında engelli bir bireyin sıkıntılarına çözüm için geliştirildiğini anlattı.

Seminerde konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da, teknolojinin gelişmesinin önemine dikkat çekti ve “Daha da önemlisi bu gelişmeleri hayatımıza nasıl kattığımızdır” ifadesini kullandı.

İŞARET DİLİNİ KONUŞMA DİLİNE ÇEVİREN SİSTEM

‘Engelsiz Yaşam Teknolojileri’ seminerinde Saqib Shaikh’in geliştirdiği, nesneleri betimleyen Seeing Al uygulaması ve gözlüğe takılan Orcam yoğun ilgi görürken, retina ile bilgisayar ve telefon kullanmaya imkan veren EyeNavigatör Göz Takip Sistemi ile Kürşat Arslan’ın akıllı baston uygulaması da büyük ilgi gördü. Arda Mavi tarafından geliştirilen ve işaret dilini konuşma diline çeviren ‘Sesgoritma’ da öne çıkan uygulamalardan oldu.