Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün bir araya geliyor. Yasa gereği işçi, işveren ve devlet temsilcisi olarak beşer kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl ilk defa asgari ücretle geçinen bir işçi de yer alacak. Bu kişi Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan kadın bir işçi olacak. Komisyonun ilk toplantısından önce taraflar beklentilerine dair rakamlar açıkladı. Türk-İş, asgari ücretin en az 2.000 lira olması konusunda ısrarlı. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretin taban ücret olduğunu, bu ücretin bir kişiye göre değil dört kişinin ihtiyaçlarının dikkate alınarak yapılması gerektiğini söyledi. Irgat “Asgari ücrette bu yıl gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınmalı. Bunun yanı sıra ülkenin büyümesi ve gelişmesine paralel olarak refah payı da eklenmeli” dedi. DİSK’in asgari ücret için teklifi ise 2 bin 800 lira. CHP ise asgari ücretin 2.200 lira olması gerektiğini ifade ediyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç da “Asgari ücret belirlenirken enflasyon rakamının dışında ülkenin ve işletmelerin içerisinde bulunduğu ekonomik durumlar, yatırım ve rekabet ortamı ile işsizlik oranı da göz önünde bulundurulsun” görüşünü dile getirdi. Mevcut asgari ücret, bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş brüt, vergiler düşüldüğünde 1.603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti 2 bin 384 lira. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Devlet işverene işçi başına 100 lira destek veriyor.

İŞTE İHTİMALLER

1- Enflasyon kadar

Hükûmetin yıl sonu için enflasyon hedefi yüzde 20,8 seviyesinde. Asgari ücret bu seviyede artarsa 1936 liraya karşılık geliyor.



2- Refah payı ile

Geçtiğimiz yıl yüzde 11,9’luk enflasyona 2 puan refah payı eklenmiş, asgari ücret yüzde 14 artarak 1.404 liradan 1.603 liraya çıkmıştı. Bu yıl refah payı eklenirse artış 352,66 TL ve asgari ücret 1955 liraya karşılık geliyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

1996 17,010

2000 82,417

2006 380,03

2010 576,57

2911 629,96

2012 701,13

2013 773,01

2014 846,00

2015 949,07

2016 1.300,99

2017 1.404,06

2018 1.603,12





3- Ağırlık 2000 lira

Türk-İş en az 2.000 lira istiyor. Komisyon bu rakama ‘evet’ derse artış oranı yüzde 24,7’yi bulmuş oluyor.