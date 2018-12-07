Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın tüm çocuklarını kendi çocuğu gibi bilen bir sosyal girişim olan Düşyeri, bütün dünya çocuklarına dokunma hedefiyle çıktığı yolda geçtiğimiz ay ABD’ye gitmişti. Bundan böyle Almanya, Çin, Çekya, Hindistan, Slovakya ve Rusya’da da izlenebilecek. Farklı dijidal platformlarda yaptığı anlaşmalar ile adından söz ettiren Düşyeri, bünyesinde yer alan tüm içeriklerini Almanya’nın en popüler dijital kanalı PantaFlix ile çocukların beğenisine sunuyor. Düşyeri’nin hayata geçirdiği diğer bir anlaşma ise Planetnemo ile gerçekleşti. Bu anlaşma kapsamında Pepee, Pisi ve Leliko karakterleri, Çince olarak Çin’in tüm dijital kanallarında yer alacak. Hindistan’ın ünlü dijital platformu USP Studios ile yapılan iş birliği çerçevesinde 10 milyondan fazla abonesi bulunan Kids TV Youtube kanalında ise Pepee’nin tüm bölümleri İngilizce olarak yayınlanacak. Rusya’nın popüler Youtube kanallarını bünyesinde bulunduran Riki Group ise Pepee’nin tüm bölümlerini Rusça olarak dijital platformlarda yayınlanacak.



ŞARKILARI LALALA TV’DE

‘Yaşasın Farklılıklar’, ‘Kalbim Kırıldı’ ve ‘Bedenim Bana Aittir’ gibi şarkılarla çocuklara eğitici ve öğretici içerikler sunan Düşyeri bünyesinde bulunan tüm şarkılarıyla Çekya ve Slovakya’nın en çok izlenen çocuk platformu Lalala Tv’de yer alacak. Çocuklar tarafından çok sevilen ve dinlenen Düşyeri’nin şarkıları, yapılan iş birliği doğrultusunda Çekçe ve Slovakça olarak minik hayranları ile buluşacak.