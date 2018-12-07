Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak-kasım döneminde, toplam otomotiv ihracatı yüzde 12 artışla 22,8 milyar doları bulmuştu. Sektörün 11 ayda, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısı 8’e çıktı. 4,4 milyar dolarla Almanya, ilk sırada yer aldı. Onu 3 milyar dolarla İtalya, 2,9 milyar dolarla Fransa, 2,7 milyar dolarla İngiltere, 1,65 milyar dolarla İspanya takip etti. Belçika’ya ihracat 1,3 milyar doları aşarken; Slovenya ve Polonya, bu yıl ilk defa 1 milyar doların üzerinde dış satım yapılan ülkeler arasına katıldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “ABD pazarı daralırken; Polonya’ya yönelik yan sanayi ihracatımız yüzde 24, çekici satışımız yüzde 246 arttı. Slovenya’ya da eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatımız yüzde 32, binek otomobil satışımız yüzde 42 yükseldi. ABD’ye yönelik otomotiv ihracatımız 11 ayda 997 milyon dolara ulaşmış durumdadır. Yani yıl, milyar doların üzerinde bir ihracat rakamıyla kapatılacaktır. Böylece ülke sayısı 9 olacaktır. Hollanda ve Romanya da milyar dolar sınırına yaklaşacak” dedi.