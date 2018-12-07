Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modellerde cazip ödeme seçenekleri bulunuyor. Söz konusu modellerde maksimum 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor. Maksimum 50 bin TL kredi kullanacak müşterilere, yine aynı modeller için 20 aya varan vade seçeneği ve 0,99 faiz oranı sunuluyor. Ayrıca, Renault modellerinin bazı versiyonlarında peşin alımlarda ciddi indirim uygulanıyor. Talisman Touch 1.6 dCi EDC 130bg versiyonunda 60 bin TL, Kadjar Icon 1.5 dCi 110bg versiyonunda 40 bin TL, Megane Sedan Icon 1.5 dCi 110bg versiyonunda 30 bin TL, Captur Touch 0.9 TCe 90bg’de 25 bin TL, Clio HB Icon 1.5 dCi EDC 90bg versiyonlarına özel 20 bin TL indirim yapılıyor.