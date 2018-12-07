Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SERCAN AKINCI

İSTANBUL

Pazarlama sektörünün babası olarak kabul edilen Prof. Dr. Philip Kotler’in kurucu olduğu Dünya Pazarlama Zirvesi (World Marketing Summit), ilk defa İstanbul’da İTO ev sahipliğinde düzenlendi. Dört binden fazla kişinin katıldığı zirve kapsamında gazetelerin ekonomi yönetimiyle bir araya gelen Kotler, İstanbul ve Türkiye’nin çok özel ve güçlü bir marka olduğuna vurgu yaparak, İstanbul’un tanıtıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Türk kültürünün dünya tarafından merak edildiğini belirten Kotler “ABD’li dostlarımla konuşuyorum; Paris’e gitmekten sıkıldılar. İtalya’ya da gidebilirler ama buraya gelmek istiyorlar. Maalesef insanlar İstanbul’a kendiliğinden geliyorlar. Bu özel markayı bir satışçı gibi pazarlamanız gerekiyor. Türkiye hakkında kısa ve öz mesajınız olmalı. İstanbul’dan sevgilerle gibi” diye konuştu. Kotler, etkileyici bir marka olarak gördüğü İrlanda’nın pazarlama bakanlığı kurduğuna dikkat çekerek “Mesela İrlanda ABD’nin büyük gazetelerinin yazarlarını ülkeye davet etti ülkeyi onlara tanıttı. Sonra gazetelerinde yazdılar. Siz de böyle yapabilirsiniz, biraz para harcayın ve ülkenizi tanıtın” önerisinde bulundu. “Havalimanınızda hep İtalyan markaları var” diyen Prof. Dr. Kotler, Türkiye’nin başarılı olduğu alanlarda kendi markalarını oluşturabileceğini fade etti.



İDDİANIZ VE İSTEĞİNİZ VAR

Toplantıda Türk iş dünyasında başarılı olma arzusunun çok fazla olduğunu, buna saygı duyduğunu dile getiren Kotler, “İddianız var, gelenek var, istek var, gideceğiniz yön var. Öncelikle markaları oluşturmada bir beceri oluşturmamız lazım. Para da lazım ama fikir olmalı. Sizin markanızın bir mükemmellik standardı oluşturmaması için hiçbir sebep yok. Sadece geleneksel reklamcılıkla kalmak doğru değil. Dijitale odaklanın” dedi.

Toplantıda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise ülkemizin on yıl sonra dünyanın en büyük 500’ü arasına giren markalar oluşturması gerektiğini söyledi. “Bugünün değil on yıl sonranın markalarından söz ediyorum” diyen Avdagiç, ülkemizdeki “Tüm markalarımızın değeri bir Amazon etmiyor” gibi komplekslerden sıyrılması gerektiğini kaydetti.

Trump bilgisiz biri, Çinliler liyakat sahibi

Dünyada yaşanan değişime ve ticaret savaşlarına dikkat çeken Kotler, ABD Başkanı Donald Trump’ın pek çok bakımdan ülkeyi böldüğünü belirterek, “Ülkenin yüzde 40’ı onu destekliyor ve onunla eğleniyor. Yüzde 60’ı ise ondan nefret ediyor ve cezalandırılmasını istiyor” dedi. Trump’ı “Egoist, hiç okumayan, hiçbir şey bilmeyen ve uzmanlar ona görüşünü söylediği zaman bile ‘duvar inşa etmeliyiz’ diyerek kendi kurduğu dünyada yaşayan, bu dünyada yaşamayan biri” olarak tarif eden Prof. Dr. Kotler, “Trump geçici, Demokratlar doğru aday seçerlerse mesela benim adayım Michael Bloomberg (New York eski Belediye Başkanı, milyarder iş insanı). Mesela Sturbucks’ı yönetenlerin ülkeyi yönetmesini isterim” diye konuştu.

Trump’ın ABD’si böyleyken Çin’in çok çok parlak ve iyi, liyakat sahibi yöneticileri olduğunu kaydeden Kotler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlar amcalar, teyzelerin beğenisine göre seçilmiyor. Liyakat sahibi yöneticileri var. Ülkelere gittiklerinde oraya güzel altyapılar kuruyorlar, sadece almak için değil oraya değer katmak için bunu yapıyorlar. İyi bir despot olsa da ben yine de demokrasiden yanayım.”