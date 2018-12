Türkiye Gazetesi

SERCAN AKINCI

İZMİR

Bir dönem kırmızı ette yaşanan tartışmalar son buldu. Migros İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde iç piyasadaki et arzının, tüketimi karşılayacak noktaya geldiğini bildirdiklerini söyledi. Kırmızı ette geçen yılın kasım ayı ile karşılaştırıldığında enflasyonun olmadığını belirten Rodoslu “Geçen yıl da kuşbaşı eti 31 TL’den satıyorduk, şu anda da öyle” dedi. Eti üreticiden 28 TL’ye aldıklarını belirten Rodoslu, üreticilerin de bu fiyatlardan memnun olduğuna işaret etti. Türkiye’nin en büyük et işleme merkezi olan MİGET’teki son gelişmeleri aktaran Rodoslu, güvenilir kırmızı et için MİGET’e 100 milyon TL’den fazla yatırım yaptıklarını anlatan Rodoslu, bu yatırımların ardından satışlarını 5 yılda 3 kat artırdıklarını dile getirdi. Tesisin yıllık 62 bin ton kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Rodoslu üretim üssünden her gün 81 ile taze et sağlandığını ifade etti.



220 KONTROL NOKTASI

Toplamda 41 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren MİGET’te en ileri teknolojiyle üretim yaptıklarını belirten Cem Rodoslu, şöyle devam etti: Türkiye’nin et kapasitesini artırmak ve besiciliği geliştirmek için dünyadaki ileri teknolojileri ve et üretim tesislerini baştan sonra inceledik ve ülkemizde de böyle bir tesisin olması için 5 yıl önce kolları sıvadık. Türkiye’de bu büyüklükte bir et işleme tesisine sahip ilk ve tek perakendeciyiz. Türkiye’deki her 4 aileden biri bu tesiste üretilen etleri tüketiyor. Tesisimiz içinde, uluslararası standartlardaki laboratuvarlarımızda her gün yüzlerce tahlil ve analiz yapıyoruz. Hatta Uzman Kasap ürünlerimizin soslarındaki baharatı dahi bu sürece dâhil ediyoruz. Kırmızı et ürünlerimiz müşterilerimizin sofrasına ulaşana dek tam 220 kontrol noktasından geçiyor.

TÜM KASAPLARIN YÜZDE 25’İ MİGROS’TA

Migros çatısı altında 3 bin kişilik özel eğitimli bir kasap ordusunun görev yaptığını belirten Rodoslu, kendi kasaplarını yetiştirdiklerini söyledi. Daha önce kasaplık deneyimi olmayan kişilere 180 saatlik pratik eğitim verdiklerini belirten Rodoslu, “Program sonunda da kasaplık sınavlarına tabi tutarak MİGET ve Türkiye çapındaki mağazalarımızda görevlendiriyoruz. Mevcut kasaplarımıza ise mesleki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeleri adına eğitimler düzenliyoruz. Sektöre bugüne kazandırdığımız kasap sayısı ile Türkiye’deki kayıtlı kasapların yüzde 25’ine denk gelen bir sayıya ulaştık” dedi.