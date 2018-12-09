Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, “Tesiste on kadın çalışandan oluşan ekibimiz incirler arasından en iyilerini elle seçip bal oranına bakarak ayırıyor. Fas, Birleşik Arap Emîrlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Sudan’da çok tercih ediliyor. Avrupa ülkelerinden de diplomatik temsilciliklere çok gönderiyoruz” dedi. Son dönemde Hindistan pazarından da ilginç talepler gelmeye başladığını bildiren Bircan; bu düğünler için davetiye hazırlayan firmaların internette gördükleri “çukulat” inciri kullanarak tasarımlar yaptığını anlattı. Bircan “Kuru incirle birlikte misafirlere gönderilen davetiyeler kısa sürede büyük beğeni kazandı. Özel incirler olduğu için albenisi ve sunumu farklı. Davetiyeler için 40 ton gönderdik. İnanıyorum ki bu artarak devam edecek. Kuru incirin ihracatta kilogram başına ortalama fiyatı 60 lira, çukulat inciri ise 110 lira” ifadelerini kullandı.