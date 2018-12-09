Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomatik şanzımanlı otomobil satışları 2018’in 11 ayında 278 bin 170 olarak gerçekleşti. ‘Otomatik’ araçların toplam içindeki payı ise, yüzde 60,2’den yüzde 65,4’e çıktı. Yani artık Türkiye’de, trafikteki her 3 otomobilden 2’si otomatik vitesli... Bu arada otomobil satışlarında yılın 11 ayında, 2017’nin aynı dönemine göre yerli payı da yüzde 29,7’den yüzde 33,2’ye yükseldi. Renault, ocak-kasım döneminde yerli otomobil satışında 48 bin 605 adetle liderliğini korudu. Fiat 32 bin 168 ile ikinci, Toyota 24 bin 503 ile üçüncü oldu. Arkasından sırasıyla Honda, Hyundai ve Ford geldi.